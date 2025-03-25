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Haber Merkezi

Gün geçmiyor ki trafikte tehlikeli anlar yaşanmasın...

Bunun bir örneği de İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı.

SABIR SINAVINA DÖNDÜ

Trafik polisleri, Megakent'in genelindeki birçok noktada denetimler gerçekleştirdi.

Ekiplerin dün gece yaptığı denetimler ise tam bir sabır sınavına döndü.

POLİSLER HATALI SÜRÜCÜYÜ DURDURDU

Son olarak Mecidiyeköy semtinde sapağa hatalı giriş yapmaya çalışan araç sürücüsü, polis ekipleri tarafından durduruldu.

CEZADAN KURTULMAK İÇİN POLİSE DİRENDİ

Sapağa hatasız girdiğini söyleyen sürücü, ceza yazılacağını öğrenince dakikalarca polis memuruna direndi.

TARTIŞMA ÇIKTI

O anlarda cezadan kurtulmak isteyen sürücü ile polis memuru arasında tartışma çıktı.

"İSPATLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

"Bana ceza yazma sebebini ispatlayacaksın." diyen sürücüye, polis memuru "Ben sana bunu ispatlamak zorunda değilim." yanıtını verdi.

"İŞİNİ DÜZGÜN YAPACAKSIN"

Karşılıklı olarak “Sen kimsin” sözlerinin duyulduğu kavgada sürücü, polise "Rütbeni kullanmayacaksın, işini düzgün yapacaksın." ifadelerini kullandı.

"İFTARA YETİŞECEĞİM DİYORUM"

Polis memuru "Ben burada bekliyorsam sende burada bekleyeceksin, trafiği aksatıyorsun kaynak yapmayacaksın" dedi.

Sürücü ise "Ramazan günü oruçluyum, iftara geç kalıyorum dedim. Sende bna devam et dedin" diye yanıt verdi.

KAMERAYLA ÇEKMEYE BAŞLADI

Daha sonra eline cep telefonunu alan sürücü, polis memurunu çekmeye başladı.

GÜNDEM OLDU

Yaşanan tartışma çevredekiler tarafından kayıt altına alınırken sosyal medyada 'kim haklı kim haksız' tartışmalarına da yol açtı.