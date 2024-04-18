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İstanbul'da trafikte tartıştığı taksi şoförünü darbetti: Aracına binip uzaklaştı

İstanbul'da trafikte tartıştığı taksi şoförünü darbetti: Aracına binip uzaklaştı Trafikte tartıştıkları taksiciyi darbeden iki şahıs araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, o anlar trafikte bulunan diğer sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.