DHA
İstanbul trafiğinde magandalar tehlike saçtı.
Her gün yeni bir olayla gündeme gelen magandalar, bu kez taksi şoförünü hedef aldı.
Akşam saatlerinde Pendik Köprüsü mevkiinde bir otomobil sürücüsü, trafikte ilerleyen taksi şoförüyle tartışmaya başladı.
Arabayı tekmeleyip taksiciyi dövdüler
İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Otomobilden inen iki saldırgan, taksiye tekmeler atarak zarar verirken taksi şoförünü yumruklayarak darbetti.
Yaşanan olay sonrasında saldırganlar otomobillerine binerek uzaklaştı.
O anlar kamerada
Taksi şoförüne tekmeli sopalı yumruklu saldırı anı, trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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