İstanbul'da trafikte terör estiren Muhammed Enes Uysal'dan şaşırtan ifade

Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks araçla terör estirerek yolunu kestiği bir kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U.'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Hadımköy'de çakarlı aracıyla önünü kestiği şahsa tehditler savuran, ardından da sırtından 5 kez bıçaklayan zanlının polisteki ifadesine ulaşıldı.

"BANA ÇEKTİĞİ BIÇAĞI ALMAYA ÇALIŞIRKEN BİR YERLERİ KESİLDİ"

Yapılan incelmelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi.

ÇALINAN PARA İÇİN 'BİLGİM YOK' DEDİ...

Muhammed Enes Uysal'a Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

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