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- İstanbul'da trafikteki şehir magandası Muhammed Enes Uysal tutuklandı
İstanbul'da trafikteki şehir magandası Muhammed Enes Uysal tutuklandı
Hadımköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2020 - 16:50
İstanbul Hadımköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı.
Ayrıntılar gelecek...