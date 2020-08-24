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    İstanbul'da trafikteki şehir magandası Muhammed Enes Uysal tutuklandı

    Hadımköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 16:50
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    İstanbul'da trafikteki şehir magandası Muhammed Enes Uysal tutuklandı

    İstanbul Hadımköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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