İstanbul'da tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksarken vatandaşlar, çareyi tramvaydan inerek raylarda yürümekte buldu.

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DHA

İstanbul'da bu sabah tramvay arızası yaşandı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik arıza oluştu.

Seferler aksadı

Bu nedenle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Bunun üzerine ekipler bölgeye sevk edildi ve arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Raylarda yürüdüler

Bazı vatandaşlar ise rayların üzerinde yürüyerek duraklara gitmeye çalıştı.

Açıklama geldi

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır."

Aynı zamanda Çapa-Yusufpaşa istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği duyuruldu.

"Astım hastasıyım"

Yolculardan Hasan Şahin, raylarda oluşan çatlağa ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Çapa'dan beri yürüyorum. 15-20 dakikadır yürüyorum. Astım hastasıyım zaten. Yaş da ileri." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)