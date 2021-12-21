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    İstanbul’da tramvay arızası

    T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 14:28
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    İstanbul’da tramvay arızası

    İstanbul'da T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferleri geçici olarak Karadeniz İstasyonundan aktarmalı olarak yapılıyor.

    Teknik arıza sonrası ekiplerin güzergahta onarım çalışmaları devam ederken, arızanın ne zaman giderileceği ve seferlerin normale döneceği saatle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    YOĞUNLUK YAŞANDI

    Aktarmalı gerçekleşen seferler nedeniyle Mescid-i Selam Tramvay durağında ara ara yoğunluk yaşandığı görüldü.

    "KARADENİZ İSTASYONUNDAN AKTARMALI OLARAK YAPILACAKTIR"

    Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle geçici bir süre için seferlerimiz Karadeniz istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır” denildi.

    İstanbul’da tramvay arızası VİDEO

    İstanbul’da tramvay arızası #1

    "SEFERLER NORMALE DÖNDÜ"

    Öte yandan teknik arıza sonrası ekiplerin güzergahta onarım çalışmalarının tamamlamasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

    Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

    İstanbul’da tramvay arızası #2

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