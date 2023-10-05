AA
İstanbul'da toplu ulaşım araçları arızalarla gündeme geliyor.
Hemen her gün metrobüsten İETT aracına, tramvaylardan metrolara sistem arızası vatandaşları mağdur ediyor.
Bunun bir örneği de bugün tramvay hattında yaşandı.
Hat üzerinde yürüdüler
Sabah saatlerinde Kabataş'tan Bağcılar istikametine sefer yapan tramvay, Topkapı'da arızalandı.
Arıza dolayısıyla yolcular araçtan inip, sonraki durağa yürümek zorunda kaldı.
Ekiplerce arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.
Yolcu trafiği yaşandı
Bir yolcunun cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yolcuların tramvay yolu üzerinde yürüdükleri anlar yer aldı.
Durak içerisinde biriken çok sayıda yolcu nedeniyle yoğunluk yaşandığı görüldü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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