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    İstanbul'da tramvay elektrik kablolarında arıza: Şehitlik Durağı kapatıldı

    Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik Durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 23:29
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    İstanbul'da tramvay elektrik kablolarında arıza: Şehitlik Durağı kapatıldı

    İstanbul'da T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı.

    Topkapı yönünde tramvay seferleri yapılamazken, Şehitlik Durağı kapatıldı.

    Yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi.

    Ekiplerin arızayı gidermek için müdahalesi devam ediyor.

    "HERKES MAĞDUR"

    Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi.

    İstanbul da tramvay elektrik kablolarında arıza: Şehitlik Durağı kapatıldı #1

    İstanbul da tramvay elektrik kablolarında arıza: Şehitlik Durağı kapatıldı #2

    İstanbul da tramvay elektrik kablolarında arıza: Şehitlik Durağı kapatıldı #3

    İstanbul da tramvay elektrik kablolarında arıza: Şehitlik Durağı kapatıldı #4

    İstanbul da tramvay elektrik kablolarında arıza: Şehitlik Durağı kapatıldı #5

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