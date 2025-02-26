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AA

İstanbul'da ulaşım çilesi sürüyor.

Sabah işe ya da okula gitmek için evinden çıkanlar, toplu taşımada da çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.

Bu sefer ise tramvay hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

GECİKMELİ SEFERLER

T-1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın Zeytinburnu ve Fatih'teki bazı duraklarında tramvay seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İşe ve okullarına gitmek isteyenler, tramvaya binmek için geldikleri duraklarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bu arada, tramvay hattının Cevizlibağ ve Yusufpaşa duraklarında yaşanan yoğunluk, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.