Yanlışlıkla girdiği tramvay yolu üzerindeki raylarda mahsur kalan sürücü, yolcuları şaşkına çevirdi. Otomobil çekici yardımıyla kurtarılırken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre yolu karıştırarak yanlışlıkla tramvay yoluna girdi.

Durumu fark etmeyen sürücü bir süre daha aynı yol üzerinde ilerledi.

TOPKAPI'DA MAHSUR KALDI

Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü buradaki raylarda ise mahsur kaldı. Durakta bekleyen yolcular, yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı.

ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla ana yola alındı.

İstanbul'da tramvay yoluna giren sürücü ViDEO