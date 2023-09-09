İstanbul'da tramvayda bir kez daha yangın paniği yaşandı! Megakent'te hafta sonu yolcu yoğunluğunun yaşandığı Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcular panik içinde araçtan inerken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA İstanbul'da toplu taşıma araçları adeta bir çile haline geldi. CHP yönetimindeki İBB'de Ekrem İmamoğlu göreve geldiği zamandan bu yana, hizmet yetersizliği ile eleştiriliyor. Bir yandan trafik sorunu baş gösterirken, bir yandan da toplu ulaşımlardaki arızalar tepki çekiyor. Tramvay yeniden arızalandı Hemen her gün metrobüs, metro, İETT arızasının yaşandığı Megakent'te bu hafta içerisinde tramvay ve metroda yangın paniği yaşandı. Yaşanan arızalara bugün yine tramvay hattı eklendi. Dumanlar yükseldi Topkapı'dan Mescid-i Selam yönüne seyir halindeki tramvayın arka kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Cumhuriyet Mahallesi ve 50. Yıl-Baştabya durakları arasında meydana gelen yangını fark eden vatman, tramvayı durdurdu. Vatandaşlar araçtan indi Çıkan dumanlar tramvayın içine dolarken yolcular büyük panik yaşadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçtan inerken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Trafiğe neden oldu Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler Topkapı istikametinde tek yönlü olarak yapıldı. "Yolcular panik yaptı" Olay sırasında durakta otobüs bekleyen Ahmet Tekin, "Yangın yok, dumanlar çıktı. İtfaiye geldi. Ben içeriye girmedim, buradan gördüm. Yolcular tabii ki panik yaptı. Duman çıkınca kaçtılar." dedi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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