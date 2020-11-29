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- İstanbul'da tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk
İstanbul'da tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk
İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.
- İHA
- 29.11.2020 - 11:29
- Güncelleme : 29.11.2020 - 11:45
Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yasağa kısa bir süre kala yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
İÇ İÇE YOLCULUK
Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İstanbul'da tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk ViDEO