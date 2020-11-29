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    İstanbul'da tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk

    İstanbul'da tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk

    İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.
    • İHA
    • 29.11.2020 - 11:29
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 11:45
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    Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü.

    Kabataş-Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yasağa kısa bir süre kala yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

    İÇ İÇE YOLCULUK

    Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    İstanbul'da tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk ViDEO

    Tramvay yolculuk

    Tramvay yolculuk

    Tramvay yolculuk

    Tramvay yolculuk

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