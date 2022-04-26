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    İstanbul'da TÜGVA binası önüne bomba bırakan terörist yakalandı

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, yakalandı.
    • 26.04.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 20:39
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    İstanbul'da TÜGVA binası önüne bomba bırakan terörist yakalandı

    İstanbul Gaziosmanpa'da Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi önünde 21 Nisan sabahı patlama yaşanmıştı.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana gelmişti.

    Gerçekleştirilen saldırının ardından ekipler failin yakalanması için çalışmalara başlamıştı.

    Saldırının faili yakalandı

    Bugün ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını duyurdu.

    İstanbul da TÜGVA binası önüne bomba bırakan terörist yakalandı #1

    Süleyman Soylu duyurdu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    "21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler."

    İstanbul da TÜGVA binası önüne bomba bırakan terörist yakalandı #2


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