İstanbul'da tüm kamu ve özel sektördeki binalarda yangın denetimi yapılacak

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İstanbul Valiliği'nden 'yangın denetimi' kararı...

Türkiye, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan korkunç yangın faciasıyla sarsıldı.

78 kişinin yaşamını yitirdiği olay, yüreklerde derin bir acı bıraktı.

İSTANBUL VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Facianın ardından ülke çapında yangın önlemleri konuşulmaya başladı.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, Bolu'daki otel yangını faciasının ardından harekete geçti.

TÜM KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BİNALARI DENETLENECEK

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Bu denetim, olası yangın risklerine karşı önlemleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

"KOMİSYON OLUŞTURULACAK"

Valilik tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak. Genelgeyle ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre ilçe jandarma komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.

"SORUNLARI GİDERMEYEN İŞLETMELER KAPATILACAK"