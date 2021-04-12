İstanbul'da türbeler açık olacak mı? Ramazan ayında gidilecek türbeler..

Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapalı olan türbelerin, bu Ramazan'da açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da türbeler açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede Ramazan ayında türbe ziyaretlerinin serbest olup olmadığıyla ilgili bir açıklama da yer aldı.

Türbe ziyareti gerçekleştirmek isteyen kişiler, 'İstanbul'da türbeler açık olacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, İstanbul'da türbeler açık olacak mı? İşte, türbe ziyareti yapmak isteyenler için Ramazan ayında gidilecek türbeler..

İSTANBUL'DA RAMAZAN’DA TÜRBE ZİYARETLERİ YAPILACAK MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz yıl türbelere ziyaretçi kabul edilmemişti. Bu Ramazan ayında ise türbelere, sosyal mesafe kurallarına uyularak ziyaretçi alınabilecek.

İçişleri tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelgede, "Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak." ifadeleri yer aldı.

RAMAZAN AYINDA GİDİLECEK TÜRBELER

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğüne bağlı 120 türbe bulunuyor.

İstanbul'da iz bırakmış padişahlar, hanedan mensupları, veliler, din adamları ve devlet büyüklerine ait türbeler, Ramazan ayının manevi atmosferini kentte yaşamak isteyenlerin ilgisiyle karşılaşıyor.

Padişahların tahta çıkarken kılıç kuşandığı Eyüp Sultan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Aziz Mahmud Hüdayi, Oruç Baba, Sümbül Efendi, Hazreti Yuşa türbeleri ile Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki türbesi ve Ebul Vefa Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu birçok mekan, dini günlerde ve Ramazan'da ziyaret edilen merkezler arasında yer alıyor.

Oruç Baba

Tezveren Dede

Telli Baba

Aziz Mahmut Hüdâyi

Yuşa Peygamber

Yahya Efendi

Eyüp Sultan

Merkez Efendi

Sümbül Efendi Türbesi

Helvacı Baba Türbesi

Selami Dede

Gözcü Baba

Çifte Gelinler

Tuzcu Baba

Zuhurat Baba

Laleli Baba

İSTANBUL'DA YER ALAN TÜRBELERİN LİSTESİ