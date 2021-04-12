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    İstanbul'da türbeler açık olacak mı? Ramazan ayında gidilecek türbeler..

    Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapalı olan türbelerin, bu Ramazan'da açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da türbeler açık olacak mı?
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 15:17
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    İstanbul'da türbeler açık olacak mı? Ramazan ayında gidilecek türbeler..

    İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

    Genelgede Ramazan ayında türbe ziyaretlerinin serbest olup olmadığıyla ilgili bir açıklama da yer aldı.

    Türbe ziyareti gerçekleştirmek isteyen kişiler, 'İstanbul'da türbeler açık olacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Peki, İstanbul'da türbeler açık olacak mı? İşte, türbe ziyareti yapmak  isteyenler için Ramazan ayında gidilecek türbeler..

    İSTANBUL'DA RAMAZAN’DA TÜRBE ZİYARETLERİ YAPILACAK MI?

    Koronavirüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz yıl türbelere ziyaretçi kabul edilmemişti. Bu Ramazan ayında ise türbelere, sosyal mesafe kurallarına uyularak ziyaretçi alınabilecek.

    İçişleri tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelgede, "Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak." ifadeleri yer aldı.

    İstanbul da türbeler açık olacak mı? Ramazan ayında gidilecek türbeler.. #1

    RAMAZAN AYINDA GİDİLECEK TÜRBELER

    Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğüne bağlı 120 türbe bulunuyor.

    İstanbul'da iz bırakmış padişahlar, hanedan mensupları, veliler, din adamları ve devlet büyüklerine ait türbeler, Ramazan ayının manevi atmosferini kentte yaşamak isteyenlerin ilgisiyle karşılaşıyor.

    Padişahların tahta çıkarken kılıç kuşandığı Eyüp Sultan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Aziz Mahmud Hüdayi, Oruç Baba, Sümbül Efendi, Hazreti Yuşa türbeleri ile Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki türbesi ve Ebul Vefa Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu birçok mekan, dini günlerde ve Ramazan'da ziyaret edilen merkezler arasında yer alıyor.

    • Oruç Baba
    • Tezveren Dede
    • Telli Baba
    • Aziz Mahmut Hüdâyi
    • Yuşa Peygamber
    • Yahya Efendi
    • Eyüp Sultan
    • Merkez Efendi
    • Sümbül Efendi Türbesi
    • Helvacı Baba Türbesi
    • Selami Dede
    • Gözcü Baba
    • Çifte Gelinler
    • Tuzcu Baba
    • Zuhurat Baba
    • Laleli Baba

    İSTANBUL'DA YER ALAN TÜRBELERİN LİSTESİ

    ABDÜLHAMİD I.SULTAN TÜRBESİ

    Sultan IV. Mustafa

    EMİNÖNÜ

    2

    ABDURRAHMAN PAŞA TÜRBESİ

    EYÜP

    3

    ABDÜLMECİD TÜRBESİ

    FATİH

    4

    ABDÜLVEDÜD (YAVEDÜD) SULTAN TÜRBESİ

    EYÜP

    5

    ADİLE SULTAN TÜRBESİ

    EYÜP

    6

    AHMED BUHARİ TÜRBESİ

    UNKAPANI

    7

    AHMED BUHARİ EMİR TÜRBESİ

    FATİH

    8

    AHMED PAŞA, EKMEKÇİ TÜRBESİ

    VEFA

    9

    AHMED PAŞA, HACI (DOĞANCI) TÜRBESİ

    ÜSKÜDAR

    10

    AHMED PAŞA, KARA TÜRBESİ

    TOPKAPI

    11

    AHMED SULTAN, KARACA TÜRBESİ

    ÜSKÜDAR

    12

    AHMED I.SULTAN, KARACA TÜRBESİ

    Sultan IV. Murad

    Sultan II.Osman

    SULTANAHMET

    13

    AHMED PİR EDİRNEVİ TÜRBESİ

    EYÜP

    14

    ALİ PAŞA, GÜZELCE TÜRBESİ

    BEŞİKTAŞ

    15

    ALİ PAŞA, HEKİMOĞLU TÜRBESİ

    CERRAHPAŞA

    16

    ALİ PAŞA, KILIÇ TÜRBESİ

    TOPHANE

    17

    AŞIK PAŞA TÜRBESİ

    FATİH

    18

    AT MEZARI TÜRBESİ

    ÜSKÜDAR

    19

    AYNÜL HAYAT TÜRBESİ

    LALELİ

    20

    BAYRAM PAŞA TÜRBESİ

    CERRAHPAŞA

    21

    BEŞİR AĞA TÜRBESİ

    EYÜP

    22

    BAYEZİD II. SULTAN TÜRBESİ

    EMİNÖNÜ

    23

    CAFER BABA TÜRBESİ

    EMİNÖNÜ

    24

    CEDİD HAVATİN TÜRBESİ

    Sultan V. Murad

    EMİNÖNÜ

    25

    CENNED EFENDİ TÜRBESİ

    ÜSKÜDAR

    26

    CEVAD PAŞA TÜRBESİ

    FATİH

    27

    DAVUD PAŞA TÜRBESİ

    KOCAMUSTAFAPAŞA

    28

    EBU ŞEYBETÜ’L HUDRİ TÜRBESİ

    AYVANSARAY

    29

    EBUL VEFA TÜRBESİ

    VEFA

    30

    ESAD EFENDİ,ÜRYANİZADE TÜRBESİ

    EYÜP

    31

    EYYÜP SULTAN, HZ. HALİD TÜRBESİ

    EYÜP

    32

    FATMA SULTAN TÜRBESİ

    ŞEHZADEBAŞI

    33

    FERHAD PAŞA  TÜRBESİ

    EYÜP

    34

    FERİDUN PAŞA TÜRBESİ

    EYÜP

    35

    FUAD PAŞA KEÇİCİZADE TÜRBESİ

    ÇEMBERLİTAŞ

    36

    MEHMED VUSULİ EFENDİ TÜRBESİ

    EYÜP

    37

    GAZANFER AĞA TÜRBESİ

    UNKAPANI

    38

    GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ

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