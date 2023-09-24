İstanbul'da turistlere taksimetre oyunu! 600 lira tutması gereken yolda 3 bin 500 lira istedi Taksi şoförü Taksim'e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak 3 bin 500 lira ücret talep etmesi üzerine kendilerini dolandırdığını düşünen turistler, polise şikayette bulundu.

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İHA

İstanbullunun ulaşım sorunları dağ gibi büyüyor...

Bu kapsamda İstanbullunun korkulu rüyası ticari taksilere yönelik denetimler sürüyor.

Her gün bir kaosla anılan taksi şoförleri, polis ekiplerinin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

Bir yeni olayın adresi İstanbul'un Bakırköy ilçesi oldu.

Mısırlı olduğu öğrenilen turistler, Halkalı'da bulunan bir alışveriş merkezinin önünden Bakırköy'e taksi ile gittikten sonra aynı taksi ile Taksim'e geldi.

Taksimetre açmadı

Yolculukta taksi şoförü taksimetreyi açmadı ve kendilerinden 3 bin 500 lira tutarında bir ücret talep etti.

Turistler taksi ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek, bu ücreti ödemek istemediğini söyleyince taksi şoförüyle tartışma yaşadı.

Polis olaya müdahale etti

Vatandaşların araya girmesi ve durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, taksicinin taksimetre açmadığını görünce yolun kaç para olması gerektiğini hesapladı.

600 lira tutması gerekirken 3 bin 500 lira istedi

Yolun ücretini hesaplayan polis ekipleri, 3 bin 500 lira değil 600 lira tutması gerektiğini söyledi.

Mısırlı turistler taksiciden şikayetçi olmadı ve taksiciye 900 lira taksi ücreti ödedi.

Turistlere çevirmen yardımıyla durumu anlatan polis ekipleri, taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazıp aracını bağladılar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)