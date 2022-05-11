İstanbul'da turizm sezonu açıldı; oteller doldu

Turist akınına uğrayan İstanbul, güncel verilere göre 2022 yılı içerisinde 15 milyonun üzerinde turist ağırlayacak.

Birçok turist, koronavirüsün etkisini azaltmasıyla yaz tatili için İstanbul'un yolunu tuttu.

Topkapı Sarayı, Dikilitaş ve Ayasofya Camii civarında göze çarpan turistler çevre gezisinin arından sık sık alışveriş yapıyor.

Kentte hal böyle olunca İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü de güncel verileri açıkladı.

En fazla talep Rusya'dan

İstanbul'a gelen turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında yılın ilk 3 ayında Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 37'lik artışla 258 bine, İran'dan gelen yüzde 113.2 artışla 253 bine, Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 164.5'lik artışla 226 bine yaklaştı.

Yıl sonu bilançosu 15 milyonu geçecek

DHA'nın haberine göre; resmi nüfusu 15 milyon olan kente yıl sonuna kadar 15 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Otellerde yer kalmadı

İstanbul Otelciler Esnaf Odası'na göre bu kapsamda otellerdeki doluluk oranı yüzde 98'i buldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. İstanbul'da en ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranı yüzde 92'yi buldu. Bu oran salgın öncesi dönemde bile yakalanamadı." ifadelerini kullandı.

"10 euroluk odalar 45 eurodan satışa çıktı"

İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yaşar, yıl sonuna kadar İstanbul'un nüfusu kadar turist ağırlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Mayıs ayından itibaren İstanbul'da çok ciddi bir potansiyel oluşmaya başladı. Arap ülkelerinden gelecek turist sayısı çok artacak. Haziran ayı itibarıyla çok ciddi bir şekilde talep artacak. Haziran ayı için otellere rezervasyonlar yapıldı, yüzde 50'ye yakını dolu vaziyette. Rezervasyonlar açısından önümüzü çok iyi göremiyoruz ancak çok ciddi talebin olduğunu biliyoruz. Özellikle İstanbul'da bu yıl haziran, temmuz, ağustos, eylül, kkim ve Kasım aylarında kültür turizminin mevsimi. Ciddi bir şekilde bu aylarda doluluk olacağını tahmin ediyoruz. Doluluk arttıkça arz talep dengesi düzeldikçe fiyatlar da yükseliyor. Daha önce 10 euroya düşen otellerimiz bugün 45 eurodan müşteri kabul ediyor."





"Savaş biterse daha da iyi olur"

Bünyesinde 400 oteli barındıran bir platform başkanı ise otel fiyatlarının çok uygun olmasından kaynaklı da turist yoğunluğu yaşandığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu sene rekor kırmayı beklediğimiz bir seneydi ancak Rusya ve Ukrayna savaşı bizim bu beklentimizi azalttı. Rus turistlerin yerini henüz otellerimiz dolduramadı. 2019 yılındaki turist sayısını yakalarsak bu bizi mutlu eder. Beklentimiz yüksek. Savaş biterse otellerimiz yüzde 100 seviyesinde dolulukları yakalayacaktır.





"Fiyatlar Avrupa'ya göre çok ucuz kaldı"

Fiyatlarımız Avrupa ülkelerine nazaran çok ucuz kaldı. Bu sebeple bir yoğunluk yaşanıyor. 2019 yılında 15 milyon turist ağırladık, 2020'de 1 milyon 800 bine düştü, 2021 yılında 6 milyonu yakaladık. Bu yıl 15 milyonları yakalayabilirsek mutlu olacağımızı düşünüyorum."