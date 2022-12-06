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İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada

İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada

Fazla ücret alabilmek adına vatandaşlar yerine Arapları tercih eden taksiciler yeniden kaosa neden oldu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.