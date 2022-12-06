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- İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada
İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 10:52
- Güncelleme : 06.12.2022 - 11:16
İstanbul'da taksici sorunsalı devam ediyor...
Fazla ücret alabilmek adına vatandaş yerine turist seçen ve taksimetrede hile yapan taksiciler gibi çeşitli sorunlar, her geçen gün yeniden gündeme geliyor.
Araplar tarafından akına uğrayan İstanbul'da taksiciler, yeniden fazla para alabilmenin derdine düştü.
Taksiye Arapları aldı
Uzun süredir taksi bekleyen bir vatandaş, kendisini teğet geçerek Arapları aracına alan taksiciye öfkelendi.
O anları aynı zamanda kayda alan vatandaşa, taksici bağırmaya başladı.
Vatandaşı görmeyip, Arapları seçtiğini iddia eden taksici, vatandaşa "Beni mi bekledin burada, nerede el salladın?" diyerek çıkıştı.
Taksiye el salladığını ancak durmadığını aktaran vatandaş ise aracın plakasını aldı.
İşte yaşanan o anlar...
İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kayda alındı VİDEO