İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayalet ağı çıkartıldı

Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında yaklaşık 10 yıldır denizde olduğu tahmin edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda 5 bin metrekarelik ağın, Türkiye'nin en büyük hayalet ağı olduğu belirtildi.

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliği ile Maltepe açıklarında tespit edilen hayalet ağ toplandı.

Maltepe sahilinde 2 gündür yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 30 metre dipten çıkartılan hayalet ağın, 10 yıldır denizde olduğu ve üzerinde hala deniz yaşamının devam ettiği belirlendi.

Toplamda 5 bin metrekare

Türkiye'nin en büyük hayalet ağı olduğu tahmin edilen ağın, yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde ve 5 bin metrekare olduğu belirtildi.

Hayalet ağın çıkartılması çalışmasını İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yerinde izledi.

"Doğaya geri dönüştürüyoruz"

Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Hayalet ağ, balıkçılar tarafından av esnasında bilerek ya da bilmeyerek, kopmuş ya da terk edilmiş ağlardır. Oraya giren balıklar ölüyor. Az önce gördüğünüz gibi birkaç tane de balık var. Bunları atmıyoruz. Doğaya geri dönüşümüyle alakalı bir iki belediyemizle protokolümüz var. Bir firmamız ise buzdolabı düğmesi yapmak üzere geri dönüştürüyorlar." dedi.

"Bu Türkiye'nin en büyük hayalet ağı"

AA'ya konuşan İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Program Başkanı Güvenç Sorarlı, "Bir taraftan temizliyor olmak mutluluk kaynağı. Karışık duygular içerisindeyiz. Gün sonu itibariyle bu kadar büyük bir ağı çıkartıyor olmak keyif verici. Yaklaşık 110 metre uzunluğunda olduğunu gördük. Aşağıda batık bir gemiye takılıydı. Denizlerin içindeki balıkları sürekli avlayarak bir nevi yok ediyor. Hayalet ağları temizlediğimizde sürdürülebilir ekosisteme bir nevi katkıda oluyoruz. Bu Türkiye'nin en büyük hayalet ağı." dedi.