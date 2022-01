İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri yapılamıyordu. Ancak kar yağışının hızını azaltmasının ardından, "İstanbul'da uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme geldi.

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi ve ulaşım en büyük zararı gören alan oldu.

Otobüs ve uçak seferleri iptal olmaya başlarken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarı geldi.

Bileti olan ve seyahat yapmak için uzun süredir hazırlanan vatandaşlar ise özellikle uçuşların ne zaman normale döneceğini merak etmeye başladı.

Bu kapsamda araştırma yapanlar, "İstanbul'da uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İstanbul'da uçuşlar başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte son durum...

İSTANBUL'DA UÇUŞLAR BAŞLADI MI?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda inişlerden sonra kalkışların başladığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uçakları göndermeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık.

Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız."