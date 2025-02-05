İstanbul'da uçuşlara kar ve fırtına engeli

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İstanbul'da kar kapıda..

Bugün ve yarın etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin AKOM ve Meteoroloji'den yapılan peş peşe uyarılar sonucu, hava yolunda herhangi bir olumsuz yaşanmaması için tedbirler alınıyor..

Bu kapsamda bazı seferlerde iptaller yaşanacak..

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul Havalimanından yapılacak olan Türk Hava Yollarına ait seferlerin bir kısmı iptal edildi.

Açıklamayı THY basın müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptı. Üstün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

SABİHA GÖKÇEN'DE DE UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL

Uçuş iptallerinin yaşandığı bir diğer noktaysa Sabiha Gökçen Havalimanı oldu.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının seferlerin yüzde 20'sini kapsayacak şekilde revize edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, bugün ve yarın yapılması planan uçuşların yüzde 20'si, 7 şubat Cuma günü olacak uçuşların da yüzde 10'u iptal edildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.