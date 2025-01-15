İstanbul'da UKOME kararını verdi: Servis ücretlerine zam geldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımda zam talebi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşüldü.

Toplantıdan zam kararı çıktı.

İBB'nin teklif ettiği yüzde 35'lik zam kabul edildi.

EN DÜŞÜK OKUL SERVİSİ ÜCRETİ 2 BİN 605 TL

Bu zamdan servis ücretleri de etkilendi.

Buna göre okul servislerinde 0-1 kilometre ücreti 2 bin 605 TL oldu.

6 OCAK'TA REDDEDİLMİŞTİ

6 Ocak tarihinde toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti.

Yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti.

Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma bu kez yüzde 35'lik bir artış teklifinde bulundu.