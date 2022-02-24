İstanbul'da Ukrayna'yı destekleyen grup Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı

İstanbul'da Rusya Konsolosluğu önünde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etti.

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etmek isteyen Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) tarafından Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem düzenlendi.

Başkonsolosluk binasının bulunduğu İstiklal Caddesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesine tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, Rusya’nın insanlık tarihine yeni bir kara leke kazımış olduğunu ve insanlık suçu işlediğini söyledi.

"RUS HALKI BU SAVAŞI İSTEMİYOR, UKRAYNALILAR BİZİM DOSTUMUZ"

Eyleme katılan ve Rus olduğunu söyleyen bir kadın ise, Rus halkının savaş istemediğini, Ukraynalılarla dost olduklarını belirtti:

"Biz savaş istemiyoruz. Çünkü Ukraynalılar bizim dostumuz. Gerçek Ruslar, Ukraynalıları gerçekten sever. Biz savaşı gerçekten istemiyoruz. Benim bütün arkadaşlarım 'Savaşa hayır' diyor. Bu gerçekten kötü. Rus halkı bu savaşı istemiyor, lütfen durun"