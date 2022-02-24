Euro
16.00
2.16%
Dolar
14.21
2.83%
Altın
883.42
4.13%
Borsa
1847
-8.37%
Bitcoin
512.020
-4.95%
BTXN Coin
38.80
-2.92%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    İstanbul'da Ukrayna'yı destekleyen grup Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı

    İstanbul'da Rusya Konsolosluğu önünde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etti.
    • İHA
    • 24.02.2022 - 17:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da Ukrayna'yı destekleyen grup Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı

    Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etmek isteyen Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) tarafından Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem düzenlendi.

    Başkonsolosluk binasının bulunduğu İstiklal Caddesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesine tepki gösterdi.

    Grup adına konuşan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, Rusya’nın insanlık tarihine yeni bir kara leke kazımış olduğunu ve insanlık suçu işlediğini söyledi.

    "RUS HALKI BU SAVAŞI İSTEMİYOR, UKRAYNALILAR BİZİM DOSTUMUZ"

    Eyleme katılan ve Rus olduğunu söyleyen bir kadın ise, Rus halkının savaş istemediğini, Ukraynalılarla dost olduklarını belirtti:

    "Biz savaş istemiyoruz. Çünkü Ukraynalılar bizim dostumuz. Gerçek Ruslar, Ukraynalıları gerçekten sever. Biz savaşı gerçekten istemiyoruz. Benim bütün arkadaşlarım 'Savaşa hayır' diyor. Bu gerçekten kötü. Rus halkı bu savaşı istemiyor, lütfen durun"

    İstanbul da Ukrayna yı destekleyen grup Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı #1

    İstanbul da Ukrayna yı destekleyen grup Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı #2

    İstanbul da Ukrayna yı destekleyen grup Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı #3

    İstanbul da Ukrayna yı destekleyen grup Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı #4

    İstanbul da Ukrayna yı destekleyen grup Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı #5

    İstanbul da Ukrayna yı destekleyen grup Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı #6


    İlginizi Çekebilir

    3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
    İç Haber

    3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    Rusya-Ukrayna krizi, tarım sektörünü derinden sarsabilir
    Gündem

    Rusya-Ukrayna krizi, tarım sektörünü derinden sarsabilir

    Kripto para alım-satım platformununa kaydolun.
    Piyasalar Investment

    Kripto para alım-satım platformununa kaydolun.

    Görüş Bildir