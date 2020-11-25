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İstanbul'da ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da otobüs, metro ve metrobüs gibi ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, sırt sırta sosyal mesafesiz yolculuk yapıyor.