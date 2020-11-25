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    İstanbul'da ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanıyor

    İstanbul'da ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanıyor

    İstanbul'da otobüs, metro ve metrobüs gibi ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, sırt sırta sosyal mesafesiz yolculuk yapıyor.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 10:25
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    Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınırken, sabah gün ağarmadan yola çıkan vatandaşların kullandığı araçlarda boş yer olmuyor.

    Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ulaşım araçlarında tartışmalar da yaşanıyor.

    Sabah saatlerinde 79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy otobüsüne binen bir kişi, vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görüntülemek istedi.

    GÖRÜNTÜ ÇEKTİ DİYE ARAÇTAN İNDİRDİLER

    Yetkililere şikayet etmek için görüntü çeken kişiye otobüsteki diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Gelen tepkiler üzerine vatandaş otobüsten indi.

    İETT otobüsünde sırt sırta yolculuk VİDEO

    AYNI DURUM METRO ULAŞIMINDA DA YAŞANIYOR

    Kirazlı-Yenikapı arasındaki metro hattında sabah saatlerinde görülen yoğunluğun önüne geçilemeyince, 'Sosyal mesafe' kuralı da yine uygulanamadı.

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