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    İstanbul'da ulaşım manzarası değişmiyor

    İstanbul'da ulaşım manzarası değişmiyor

    İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk devam etti.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 10:38
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    İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.

    Vatandaşların sosyal mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüslerde boş yer kalmadığı gözlendi.

    Durakta bekleyen bazı yolcular maske takarken, bazıları da çenesinin altında tuttu.

    İstanbul da ulaşım manzarası değişmiyor #1

    POLİS DENETLEME YAPIYOR

    Metro, metrobüs ve otobüslerde salgın tedbirleri gözardı edilirken, ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.

    İstanbul da ulaşım manzarası değişmiyor #2

    MİNİBÜSÇÜLER: HEP CEZAYI BİZ YİYORUZ

    Denetim noktasında durdurulan minibüsçüler ise cezaların sadece kendilerine kesildiğini, belediye otobüsleri ve metrolara ses çıkarılmadığını belirterek, "Metrobüste, metroda hastalık yok mu? Bu hastalık sadece minibüslerde mi kapılıyor? Diğer toplu taşıma araçlarına baksınlar." diyerek sitemde bulundu.

    İstanbul da ulaşım manzarası değişmiyor #3

    İstanbul da ulaşım manzarası değişmiyor #4

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