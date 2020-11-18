İstanbul'da ulaşım manzarası değişmiyor

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk devam etti.

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.

Vatandaşların sosyal mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüslerde boş yer kalmadığı gözlendi.

Durakta bekleyen bazı yolcular maske takarken, bazıları da çenesinin altında tuttu.

POLİS DENETLEME YAPIYOR

Metro, metrobüs ve otobüslerde salgın tedbirleri gözardı edilirken, ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.

MİNİBÜSÇÜLER: HEP CEZAYI BİZ YİYORUZ

Denetim noktasında durdurulan minibüsçüler ise cezaların sadece kendilerine kesildiğini, belediye otobüsleri ve metrolara ses çıkarılmadığını belirterek, "Metrobüste, metroda hastalık yok mu? Bu hastalık sadece minibüslerde mi kapılıyor? Diğer toplu taşıma araçlarına baksınlar." diyerek sitemde bulundu.