İstanbul'da ulaşım yine çileye döndü! Metrobüs arızası vatandaşları mağdur etti CHP yönetimindeki İBB'nin 5 yıldır çözüm bulamadığı ulaşım, bu sabah da çileye döndü ve vatandaşlar Altunizade durağında arızayla karşılaştı. Yoğunluğun metro istasyonuna kadar uzadığı görüldü.

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ensonhaber.com

İstanbullular bir güne daha trafikle başladı...

Ancak bu kez trafik metrobüs yolunda yaşandı.

Okula ve işe gitmek için yola düşen vatandaşlar, Altunizade durağında yine bir arızayla karşılaştı.

İnsan ve araç yoğunluğu arttı

İnsan yoğunluğunun olduğu durakta metrobüs bozulunca vatandaşlar, araçtan inmek zorunda kaldı.

Hal böyle olunca araç ve insan yoğunluğu kaçınılmaz oldu.

Kuyruk metro istasyonuna kadar uzadı

Bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle sıkça arızalanan araçlar, vatandaşları bugün de mağdur etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, yoğunluğun metro istasyonuna kadar uzadığı görüldü.

İBB'ye tepki gösterdiler

Çileden çıkan vatandaşlar, duruma tepki göstererek CHP yönetimindeki İBB'yi eleştirdi.

1 saate yakın süren arızanın ardından köprü yolu adeta tıkandı.

Öte yandan durakta oluşan büyük kalabalık, dolu gelen metrobüslere de binemeyince mağduriyet daha da arttı.

5 yılda bir çözüm bulunamadı

Son 5 yılda sıkça yaşanan bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya dair bir çözüm üretmemesi de tepki gösterilen konular arasında.

İşte bugün Altunizade durağında ortaya çıkan manzara...