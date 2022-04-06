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    İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam

    İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam

    İstanbul'da UKOME toplantısında yapılan oylamada ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı. Buna göre tek biniş ücreti 7,67 TL'ye çıktı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:51
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    İstanbul'da son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) maliyetlerde yaşanan artışı öne sürerek toplu ulaşıma istediği zam sonunda gerçekleşti.

    Son iki toplantıda komisyonda İBB'nin teklifleri reddedilmiş ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun tepkisine neden olmuştu.

    TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 40 ZAM

    Bugün yapılan UKOME Nisan ayı 2'nci toplantısında zam teklifi yeniden gündeme geldi.

    Toplantıda yapılan oylamada ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

    İstanbul da ulaşıma yüzde 40 zam #1

    TEK BİNİŞ 7,67 TL'YE ÇIKTI

    Buna göre tam tek biniş 5,48 TL'den 7,67 TL'ye çıkmış oldu. İlk aktarma ücreti 3,92 TL'den 5,48 TL'ye yükseldi.

    TAM ABONMAN 602 LİRA OLDU

    İBB'nin zam tablosuna göre tam abonman bilet ise 430 TL'den 602 TL'ye, öğrenci abonman da 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

    İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam VİDEO

    MİNİBÜS İNDİ-BİNDİ 5,25

    Gelen yeni düzenlemeye göre minibüs indi-bindi ücreti 3,75 TL'den 5,25 TL'ye, Personel servislerinde tarife ise 211 TL'den 295 TL'ye çıktı.

    Taksi dolmuş ücretleri ise 7,25'ten 10 liraya yükseldi.

    İstanbul da ulaşıma yüzde 40 zam #2


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