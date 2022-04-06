İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam geldi 2022?

İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam geldi 2022?

İstanbul'da ulaşıma zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı 2022?" sorusu vatandaşların gündemine geldi ve araştırılmaya başlandı.

Son zamanlarda peş peşe gelen zamlar vatandaşların tepkisine neden olurken, İstanbul'da son olarak suya zam geldi.

Suya dün gelen zammın ardından, ulaşıma zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar gündeme getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarına zam yapılmasına yönelik teklif sunmuştu.

İBB'nin zam istediğine ilişkin bugün toplanan UKOME'den karar çıktı ve kamuoyuna duyurusu yapıldı.

Bu karar ilişkin son detayları merak edenler, "İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı 2022? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM GELDİ Mİ?

UKOME toplantısında yapılan oylamada ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

Yeni zamla birlikte, taksimetre açılışı 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu. Yüzde 40'lık zammın ardından tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi.

Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya, öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira oldu.

ESKİ FİYATLAR

UKOME kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira

- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira