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İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı?

İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı?

Kentte ulaşım ücretinin düzenlenmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplandı. Peki, İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı?