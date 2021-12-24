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- İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı?
İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı?
- Haber Merkezi
- 24.12.2021 - 16:39
- Güncelleme : 24.12.2021 - 16:41
Kentte ulaşım ücretinin düzenlenlenmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplandı.
Bu toplantının ardından detayları merak eden vatandaşlar, ulaşıma zam gelip gelmediğini öğrenmek istiyor.
Kendi özel aracı olmayan, toplu taşıma ve taksi kullanan vatandaşlar, "İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki,İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi, ne kadar zam yapıldı? İşte yanıtı...
İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM GELDİ Mİ?
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.
Zam talebinin kabul edilmesiyle taksimetre ücretleri açılış 5,55 liradan 6,38 liraya yükseldi. 14 lira 50 kuruş olan kısa mesafe ücreti ise 16 lira 50 kuruş yapıldı.