İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı.

İstanbul'da ulaşım ücretinin düzenlemesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplandı.

Toplantı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

TOPLANTIDAN ZAM KARARI ÇIKTI

Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken; servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi.

Oylama ile zam teklifi kabul edildi.

İstanbul'da ulaşıma zam talebi kabul edildi VİDEO



TAKSİMETRE AÇILIŞI 7 LİRA, İNDİ-BİNDİ 20 LİRA OLDU

Böylelikle taksimetre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi.

Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı.

TAM BİLET 5,49 LİRAYA ÇIKTI

4,03 lira olan tam bilet ücreti de 5,49 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifenin yılbaşından itibaren geçerli olacağı belirtildi.