İstanbul'da uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik operasyon: 34 gözaltı Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.

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ensonhaber.com

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik bir soruşturma yürütüldü.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, İsrail İstihbarat Servisi'nin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgisine ulaşıldı.

8 ilde 57 noktaya operasyon

Konuya ilişkin uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği belirlenen toplam 46 şüpheliye yönelik MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

8 ildeki 57 adrese teker teker baskın yapıldı.

Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

"Casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz"

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KÖSTEBEK” Operasyonunda 33 şüpheli şahıs yakalandı.



Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz.

Örgütün faaliyetleri

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında; MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce;



İsrail İstihbarat Servisinin ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik

keşif,

takip,

darp,

adam kaçırma gibi

taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine,



İstanbul merkezli

8 ilde 57 ayrı adrese yapılan “KÖSTEBEK” Operasyonlarında; 33 şüpheli şahıs yakalandı.

Ele geçirilenler

Operasyonda yapılan aramalarda;

143.830 euro, 23.680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para,

1 adet adet ruhsatsız tabanca,

Çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.



Operasyonları düzenleyen Mit Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.



Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütleriyle, Casuslarla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir

"Mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek"

Operasyonları düzenleyen Mit Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.



Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütleriyle, Casuslarla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir.

Gözaltı sayısı 34'e çıktı

Öte yandan operasyona ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu sayısının 34'e çıktığı aktarıldı.

Son olarak ise MİT'in İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı.

İsrail İstihbarat Servisi'nin Türkiye'de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ettiği belirlendi.

Operasyonun ayrıntıları paylaşıldı

Operayonun ayrıntılarıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

İsrail İstihbarat Servisinin ele aldığı yabancı şahıslara yönelik 2021’deki operasyon ile özel dedektifler ve taktik elemanlara yönelik 2022’deki operasyon sonrasında 58’i yabancı, 39’u T.C. vatandaşı toplam 97 kişiye uygulama yapılmıştır. İlk aşamada bunlardan 51’i tutuklanmıştır. Söz konusu şahısların dava süreci devam etmektedir. Bunun haricinde İsrailli ajanlar ile yurtdışında düzenli şekilde buluşan ve İsrail İstihbaratının verdiği görevleri yerine getiren Selçuk Küçükkaya ve 16 kişiden oluşan şebekesi Nisan 2023 ayında çökertilmiştir. Son olarak İsrail İstihbarat Servisinin Malezya’da kaçırmaya çalıştığı Filistinli mühendis Omer Al Belbaisy’e yönelik ülkemizdeki girişimleri engellenmiştir. 2) MİT ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesine İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı şahıslara yönelik Ocak 2024’te yeni bir operasyon başlatılmıştır.

"Kaynaklarına yapacağı ödemelerde ise aracı/ canlı kurye kullanmaktadır"

İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 02.01.2024 sabahı erken saatlerde İstanbul merkezli toplam 8 ilde çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi göz altına alınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı toplam 46 kişi tespit edilmiş olup, bu kişilerden bazılarının önceden yurtdışına çıkış yaptıkları belirlenmiştir. Operasyona konu şahısların, taktik bazlı işlerde kullanılan kısa süreli iş yapan elemanlar oldukları değerlendirilmektedir. 3) Ülkemizde bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere İsrail İstihbarat Servisi eleman temin etmektedir. Bu kapsamda İsrail İstihbaratı tarafından sosyal medya sitelerinde veya sohbet gruplarında detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşılarak kullanılmaya uygun kişilerin kendileriyle temasa geçmesi sağlanmaktadır. Bu ilanlara/ linklere dönüş yapan kişilere çeşitli işler verilerek nihai göreve hazırlanması sağlanmaktadır. İlk temasın ardından operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamalarıyla irtibatı sürdüren İsrail Servisi, kaynaklarıyla sadece yazılı olarak iletişim kurmaktadır. Kaynaklarına yapacağı ödemelerde ise aracı/ canlı kurye kullanmaktadır. Kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalışmaktadır. İsrail İstihbaratı, aracı/ canlı kurye olarak kullandığı kişileri de sosyal medyada verdiği ilanlarla temin etmektedir.

"İsrail İstihbaratının taktik seviyede ilişki kurduğu bu elemanları üzerinden parça parça iş yaptırarak asıl hedefine yönelik eylem planını oluşturduğu görülmüştür"

Para transferlerinin illegal bahis/kumar parası olduğunu belirterek kişileri ikna etmektedir. İsrail İstihbaratının taktik seviyede ilişki kurduğu bu elemanları üzerinden parça parça iş yaptırarak asıl hedefine yönelik eylem planını oluşturduğu görülmüştür. Bu elemanları kullanan İsrail İstihbaratı; bilgi toplama, araştırma, hedeflerin fotoğraf/video ile görüntülenmesi, takip, hedef araçlara GPS cihazı yerleştirme, darp/yaralama, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj gibi eylemsel işlerin yanı sıra web sitesi kurma/yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma gibi dezenformasyon çalışmaları da yürütmektedir. Bunların haricinde İsrail İstihbaratı tarafından; hedeflerin IP adreslerinin toplanması, hedef bölgelerdeki kameraların tespit edilerek hacklenmesi veya hulül edilmesi ile ülkemizdeki yabancı şahıslara yönelik database oluşturulması gibi siber faaliyetlerde de bulunulmaktadır. 4) Taktik elemanlar haricinde, önceki operasyonlarda İsrail İstihbarat Servisi’nin gerekli niteliklere sahip olduğunu değerlendirdiği kişilerle Türk İstihbaratına hedef olmamak ve kendi ajanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yurtdışında bir araya geldiği tespit edilmiştir. İsrail İstihbaratı, sosyal medya ve kariyer sitelerinden ulaştığı bu şahıslarla, ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun maske kullanarak ilk teması sağlamaktadır. Ele alınan kişinin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla oluşturulan maske yüklü miktarda ödemeler yapılarak desteklenmektedir.

"Yurtdışında buluştukları elemanlarına yaptıkları ödemeler elden yapmaktadırlar"