İstanbul'da üniversite eğitimine kar engeli

İstanbul'da kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildi.

İstanbulda kar yağışı bir kaç gündür aralıksız devam ediyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime de bir çok ilde ara verildi.

İstanbul'da da karın etkisini göstermesiyle beraber, üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiği haberi geldi.

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ EĞİTİME VE SINAVLARA ARA VERİLDİ

Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından paylaştı.

Ali Yerlikaya twitter hesabından, "Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle, üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir." paylaşımında bulundu.