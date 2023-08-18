İstanbul'da ünlü rapçilere operasyon düzenlendi: Gözaltına alındılar İstanbul’da düzenlenen operasyonda, şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcının gözaltına alındığı öğrenildi.

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Türkiye'de rap müzik yapan ve çevrim içi video platformlarında kitlelere hitap eden ünlü rapçilerle ilgili bir gelişme yaşandı.

“Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. ile “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şarkı sözleri ve kullanılan silahlar nedeniyle soruşturma açıldı

Şarkıları ve çevirdikleri klipler mercek altına alınan söz konusu şarkıcıların, söyledikleri şarkılarda ve düet çalışmalarında kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle haklarında soruşturma açıldığı kaydedilirken D.T., S.I. ve Ş.T., bugün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suç örgütüne üyelik, suçu övmek ve diğer suçlarla ilişkili oldukları saptandı

“Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D.’nin ise belirlenen adresinde bulunamadığı aktarılırken, söz konusu şarkıcılar "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak”, “Suçu Övmek”, “Suç İşlemeye Tahrik Suçu” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile “İllegal hayatı özendirmek”le suçlanıyor.

Suç örgütü adına şarkı yaptılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, bu kişilerin çıkar amaçlı bazı suç ağlarına sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne aynı mecralarda destek verdiği belirlendi.

Dört rapçiden üçü yakalandı

Operasyon çerçevesinde yakalanan D.T., S.I. ve Ş.T. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.