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DHA

İstanbul Bahçelievler’de bir üst geçide asılan pankart, sürücülerin ve yayaların ilgisini çekti.

Üzerinde 'Dikkat Hasan P., bu şahıs dolandırıcıdır. Lütfen tuzağa düşmeyin' yazılı ve fotoğrafın da bulunduğu pankart, görenleri şaşırttı.

YAYALAR VE SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Üst geçidi kullanan bazı yayalar pankartı dikkatle incelerken, bazıları da gülümseyerek cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Sabah trafiğinde pankartı gören sürücüler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

'HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM'

Pankartı gören Adem Daşdemir, 'Herhalde birinden alacağı vardı, tahsil edemedi. Tuhaf bir durum' dedi.

Üst geçidi kullanan bir başka yaya ise, 'Şimdi fark ettim, ilginç bir şey. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.