İstanbul'da toplu taşıma araçlarında usulsüz kart kullanımıyla mücadele etmek için istasyon ve duraklarda denetçiler bekliyor.

İstanbul'da metrolarda usulsüz kart kullanımı oldukça yaygınlaştı.

Metro İstanbul, usulsüz kart kullanımının önüne geçmek istese de konuya henüz bir çözüm bulabilmiş değil.

Usulsüz kart kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, bazı istasyonlarda ve duraklarda farklı saatlerde denetimler yapıldığını belirtti.

Soy, bu yöntemle usülsüz kart kullanımını azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Mart ayından itibaren toplam zarar 30 bin 291 lira

Soy, "Usulsüz kullanılan her bir kartın kamuya yıllık ortalama 4 bin 600 lira zararı bulunmakta. Mart ayı başından bu yana yaptığımız denetimler ile tespit ettiğimiz kartların toplam zararı 30 bin 291 liradır." dedi.

ANKA'nın aktardığına göre; denetimlerde usulsüz kullanıldığı tespit edilen kartların yüzde 57'sinin öğrenci kartı, yüzde 16,65'inin anne kart, yüzde 10'unun 65 yaş üstü ücretsiz kartlar, yüzde 8'inin ise sağlık çalışanı kartı olduğunu bilgisini paylaşan Özgür Soy, şunları söyledi:

İstanbul'da usülsüz ulaşım kartı kullanımı: 15 günde 5 binin üzerinde tespit edildi VİDEO



"Her gün 300'ün üzerinde yakalanıyor"

"Biz, ilk başladığımızda bir pilot çalışma olarak başladık. Üç tane ekiple farklı istasyonları dolaşarak yaptıkları kontrollerde, 15 gün içerisinde 5 binin üzerinde usulsüz kart yakalandı. Devam ediyor, her gün 300'ün üzerinde yakalanıyor. Ama dediğin gibi biz, bunun düşmesini bekliyoruz. Çünkü belli bir bilinç oluştuğu zaman kullanımın olmaması bizim asıl amacımız, çok fazla kart yakalamak değil, bunların kullanılmaması. Vatandaşlarımızın da uyarıldıkları zaman, bu konunun bir suç unsuru teşkil ettiğini ve yapılmaması gereken bir şey olduğunu vurguladıkça bunların azalacağını düşünüyoruz."