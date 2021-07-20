Kurban kesmenin yasak olduğu bölgede toplanan vatandaşlar, uyarılara aldırış etmedi.

Kurban bayramı sırasında bazı vatadanşların uyarılara kulak asmadığı görüldü.

İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen kurbanlıklar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi.

Vatandaşlar, kurban kesim merkezlerinde oluşan yoğunluktan kurtulmak için kurbanlıklarını yol kenarlarındaki boş alanlarda kesti.

UYARI AFİŞİNİN ALTINDA İLGİNÇ MANZARA

Sultangazi'de belediyenin astığı "Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır" afişinin altında kurban kesenler, ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaçak kesim yapılan alanlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da uyarı afişinin altında kurban kestiler VİDEO