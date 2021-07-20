Euro
10.1042
-0.35%
Dolar
8.5627
-0.28%
Altın
499.88
-0.11%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
255.001
-5.93%
EXEN Coin
22.11
-7.10%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    İstanbul'da uyarı afişinin altında kurban kestiler

    İstanbul'da uyarı afişinin altında kurban kestiler

    Kurban kesmenin yasak olduğu bölgede toplanan vatandaşlar, uyarılara aldırış etmedi.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kurban bayramı sırasında bazı vatadanşların uyarılara kulak asmadığı görüldü.

    İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen kurbanlıklar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi.

    Vatandaşlar, kurban kesim merkezlerinde oluşan yoğunluktan kurtulmak için kurbanlıklarını yol kenarlarındaki boş alanlarda kesti.

    UYARI AFİŞİNİN ALTINDA İLGİNÇ MANZARA

    Sultangazi'de belediyenin astığı "Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır" afişinin altında kurban kesenler, ilginç görüntüler oluşturdu.

    Kaçak kesim yapılan alanlar havadan görüntülendi.

    İstanbul'da uyarı afişinin altında kurban kestiler VİDEO

    İstanbul da uyarı afişinin altında kurban kestiler #1

    İstanbul da uyarı afişinin altında kurban kestiler #2

    İstanbul da uyarı afişinin altında kurban kestiler #3

    İstanbul da uyarı afişinin altında kurban kestiler #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir