İstanbul'da uyarı mesajına aldırmadı: Hırsızlar tarafından soyuldu Hastaneye gitmek için aracına doğru giden adam kapıların açık olduğunu görünce soyulduğunu fark etti. Hırsızların arabadan inşaat malzemeleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İHA

İstanbul'da hırsızlar tarafından soyulan adam isyan etti...

Arnavutköy ilçesinde yaşayan Muhammet Sayılgan, geçtiğimiz gün iftar saatinde aracını sokağa park ederek eve girdi.

Kısa süre sonra dışarı çıkan Sayılgan, aracının kapılarının açık olduğunu fark etti. Araçta bulunan inşaat malzemelerinin olmadığını gören adam güvenlik kameralarını incelediğinde aracının soyulduğunu anladı.

Sık sık soyulduğunu belirtti

Polise giderek şikayetçi olan Sayılgan, hırsızlıkla alakalı yetkililere seslenerek kendi mahallesinde sıklıkla bu durumla karşı karşıya geldiklerini belirtti.

Mesajı dikkat almadı, soyuldu

Öte yandan, hırsızlıktan dakikalar önce mahallede yaşayan kadınlardan biri sosyal medya üzerinde oluşturdukları gruba, “Bayanlar kapılarınızın önlerine dikkat edin siyah bir araç ile gelip diğer arabaların içlerini kontrol ediyorlar." yazarak komşularını uyardı.

Mesajı gören ama dikkate almayan Muhammet Sayılgan’ın aracı mesajda bahsedilen hırsızlar tarafından soyuldu.

Kamera kayıtlarıyla birlikte şikayetçi oldu

Hırsızlık anı sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kamera kayıtlarıyla beraber karakola giden şahıs şikayetçi oldu. Polis her yerde hırsızları arıyor.

"Bizim araçlarımıza ve işyerimize yapılan bu altıncı hırsızlık oldu"

Yaşanılanları anlatan Muhammet Sayılgan, “Ben inşaat sektörüyle uğraşıyorum. Ben inşaattan geldim aracımı park edip eve çıktım. İftar saatinde hanımım dedi ki bir mesaj geldi 3 kişi bir araca hırsızlık girişiminde bulundu diye. İftardan sonra malzemelerimi alırım diye düşündüm. Saat 21.00 gibi hastaneye gitmem gerekti. Aracımın yanına geldim arka kapımın açık olduğunu gördüm. Bütün malzemelerimi iftar saatini de fırsata dönüştürüp çalmışlar. 3 kişi gelmişler. Biri şoför koltuğundan inmiyor diğerleri inip kendi aracına yükleyip çalmışlar. 25 bin TL’lik zararım var. Bizim araçlarımıza ve işyerimize yapılan bu altıncı hırsızlık oldu.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)