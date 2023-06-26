İstanbul'da uyarıların ardından sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarısının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle, D-100 Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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DHA

Son günlerde sıcaktan kavrulan İstanbul, bugün yerini sağanak yağışa bırakıyor.

Meteorolojiden ve İstanbul Valiliği'nden son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün saat 16.00'ya kadar İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu.

4 ilçeye uyarı yapıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Sağanak etkisini göstermeye başladı

Uyarıların ardından Silivri ve Büyükçekmece'de sağanak etkili olmaya başladı.

Islanmamak için bir çok kişinin yol kenarındaki ağaçların altına sığındığı görüldü.

Trafik yoğunluğu oluştu

D-100 Büyükçekmece Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu.