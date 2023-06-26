DHA
Son günlerde sıcaktan kavrulan İstanbul, bugün yerini sağanak yağışa bırakıyor.
Meteorolojiden ve İstanbul Valiliği'nden son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün saat 16.00'ya kadar İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu.
4 ilçeye uyarı yapıldı
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.
Sağanak etkisini göstermeye başladı
Uyarıların ardından Silivri ve Büyükçekmece'de sağanak etkili olmaya başladı.
Islanmamak için bir çok kişinin yol kenarındaki ağaçların altına sığındığı görüldü.
Trafik yoğunluğu oluştu
D-100 Büyükçekmece Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu.