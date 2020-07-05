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Esenyurt’ta toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda, bir otobüsten 28 kişinin bulunması gerekirken 40 kişi çıktı.

Esenyut'ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Denetim sırasında bir otobüsün kaçtığı görüldü.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri içinde fazla yolcu olan halk otobüsünü durdurmaya çalıştı.

İstanbul'da uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı ViDEO

HEM GÜZERGAHI DIŞINDA SEYİR ETTİ, HEM DE İÇİNDEN 40 KİŞİ ÇIKTI

Halk otobüsü şoförü güzergahı dışında durduruldu. İçerisinde toplam 28 kişi olması gereken otobüsten 40 kişi çıktı.

İçerisinde fazla yolcu bulunan halk otobüsü sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, halk otobüsü güzergahı dışında seyir ettiği için 15 gün trafikten men edildi.