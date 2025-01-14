İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Narkokapan-7 operasyonları düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sonucunda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından verilen bilgiye göre operasyonlar kapsamında ele geçirilenler şunlar:

- 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, - 1 ton 275 kg katkı maddesi, - 364 kg ağırlığında boş kapsül, - 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve - 73 adet alüminyum blester rulosu

"HER OPERASYON GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİDİR"

Ayrıca Bakan Yerlikaya açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.” Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz



Operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.