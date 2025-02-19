Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Mahallesi'nde yürüttükleri saha çalışmasında bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, ikameti ve burada yaşayanları takibe aldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adresin, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerce kullanıldığını belirledi.

Şüpheli eve operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla U.A.A, M.T. ve T.T'yi gözaltına aldı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

İkamette 11 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.