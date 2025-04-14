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Haber Merkezi

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Türkiye genelinde zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, bir başarılı operasyona daha imza attı.

7 ŞÜPHELİ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir’de gerçekleştirilen son operasyona ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir ‘de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi.