İstanbul'da vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da artış gösteren vaka sayıları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası İstanbul’da yaşayanlar, 'İstanbul'da vaka sayısı kaç?' sorusunu gündeme taşıdı.

Türkiye'nin metropol şehri İstanbul’un koronavirüs risk haritası, artan vaka sayıları ile dikkat çekiyor. Normalleşmenin ardından kurallara uyulmaması nedeniyle İstanbul'daki vaka sayılarında bir hayli artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanana İstanbul güncel koronavirüs vaka sayısı, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Kentte vaka sayılarının mart başına göre yaklaşık 10 kat arttığı belirtilirken vakaların yüzde 85'inin koronavirüs varyantının oluşturduğu bildirildi.

Güncel koronavirüs risk haritasına bakıldığında, İstanbul’da vaka sayısının bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383 olduğu görüldü. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Türkiye’de üçüncü, İstanbul’da dördüncü pik."açıklamasında bulunmuştu.

Peki, İstanbul'da vaka sayısı kaç oldu? İşte, İstanbul risk haritası ve koronavirüs vaka sayılarında son durum..

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul il sağlık yöneticileri ile salgın sürecini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Koca, İstanbul’da vaka sayılarının mart başına göre yaklaşık 10 kat arttığını açıkladı. Bu rakama göre Türkiye'deki vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu belirtti.

"İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." diyen Koca, tespit edilen vakaların yüzde 85’ini çeşitli varyantların oluşturduğunu ifade ederek tedbir ve aşı vurgusu yaptı:

"Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."





İSTANBUL'DA VAKA SAYISI 1 HAFTADA 31 BİN ARTTI

İstanbul’da vaka sayısı bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383 oldu. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

“Vakaların bu denli arttığı, mutant virüsün yüzde 75 olduğu yerde başta fiziksel mesafeye dikkat etmek şart. Özellikle kalabalık ortamlarda yan yana gelmemeye özen göstermeliyiz. Kapalı mekanlarda temiz hava girişine izin verilmeli. Hafta sonları pek çok ilde sokağa çıkma kısıtlaması var ama kişilerin geniş aileleriyle bir araya gelmemesi, sadece çekirdek aile ile zaman geçirmesi çok önemli. Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli ancak kalabalık ortamlarda (toplu taşıma gibi) çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkarıp atmak gerekiyor. Mutant virüs nedeniyle daha kısa sürede bulaş söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kapalı mekanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı. Sırası gelen vatandaşların aşı olmaları da doğru bir yaklaşım olacaktır.”