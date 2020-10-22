İstanbul'da vaka sayısı, Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısının, Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştığını belirtti.

Koronavirüsle mücadelede Haziran ayına kadar iyi bir mücadele veren Türkiye'de, 1 Haziran'dan sonra başlayan normalleşmenin ardından, vakaların yeniden artması engellenemedi.

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI, TÜRKİYE'NİN YÜZDE 40'I

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul için uyarıda bulunarak, mega kentteki vaka sayısının ülke genelinin yüzde 40'ına, Ankara'daki vaka sayısının da 5 katına tekabul ettiğine dikkat çekerek yine uyardı:

"İSTANBUL’DA VAKA SAYISI Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."

"İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin."