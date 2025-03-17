İstanbul'da vale ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı

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Otopark ve vale ücretleri, araç sahiplerini kara kara düşündürüyor...

Son yıllarda İstanbul’da tartışma konusu haline gelen yüksek vale ücretlerine İstanbul Valiliği tarafından ikinci kez müdahale geldi.

YÜZDE 20-25 ZAM GELDİ

Geçen yıl ilk kez azami fiyat tarifesi getirilen vale hizmetleri, yüzde 20 ila 25 arasında değişen oranlarda zamlandı.

Yeni tarifeye göre, otopark ücreti hariç olmak üzere alışveriş merkezlerinde (AVM) 250-375 TL, hastanelerde 190-250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310-500 TL, havalimanlarında ise 600 TL olarak belirlenen yeni fiyatlar yürürlüğe girdi.

POPÜLER SEMTLERDE YÜKSEK FİYATLARA MÜDAHALE

Özellikle İstanbul’un Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi eğlence ve yeme-içme mekanlarının yoğun olduğu semtlerde bin TL’yi aşan vale ücretleri, son yıllarda vatandaşların yoğun tepkisine neden olmuştu.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, ikinci kez müdahalede bulunarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) aracılığıyla kasım ayında belirlenen azami fiyat tarifesinde yeni bir artış kararı aldı.

İlgili alandaki düzensizliği gidermek amacıyla düzenlenen yeni fiyat tarifesi, İTO’nun Mart ayı meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBUL ÜÇ BÖLGEYE AYRILDI: BÖLGELERE GÖRE VALE ÜCRETLERİ

Yeni düzenlemeye göre İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırmalar belirlendi:

1. Bölge (Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Şişli)

- AVM’ler: 375 TL

- Hastaneler: 250 TL

- Otel, restoran ve eğlence merkezleri: 500 TL

2. Bölge (Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla, Zeytinburnu)

- AVM’ler: 310 TL

- Hastaneler: 190 TL

- Otel, restoran ve eğlence mekanları: 375 TL

3. Bölge (Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile)

- AVM’ler: 250 TL

- Hastaneler: 190 TL

- Otel, restoran ve eğlence merkezleri: 310 TL

HAVALİMANLARINDA DA ZAM UYGULANDI

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kasım ayında belirlenen 500 TL’lik azami fiyat tarifesi, 600 TL’ye yükseltildi.

YÜKSEK CEZALAR UYGULANACAK

Belirlenen yeni ücretler, yalnızca İTO’ya bağlı işletmeler için geçerli olacak.

Yeni fiyat tarifesine uymayan işletmelere İstanbul Valiliği tarafından ağır cezalar uygulanacağı belirtildi, ancak cezaların sınırı hakkında bilgi verilmedi.

VALE SAYISI 20 BİNİ AŞTI

Türkiye genelinde son verilere göre bu alanda 20 binden fazla kişi istihdam ediliyor.

Uygulamaları nedeni ile yıllarca vale terörü olarak nitelendirilen hizmet, 2020’de çıkan yönetmelikle meslek olarak tanımlanmış ve bu meslek için standartlar belirlenmişti.

2023’e kadar sektördeki tüm çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alması şart koşulurken bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu görevlendirilmişti.

Vale olmak isteyenler, bu kurumlara başvurup eğitim alıyor ve ardından girdikleri sınavla mesleki yeterliliğe kavuşuyor.