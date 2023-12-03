İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli

ensonhaber.com
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.
Seferler açıklandı
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi'ne, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerinin Hasköy İskelesi'ne, Üsküdar-Haliç seferlerinin ise Hasköy İskelesi'ne uğramayacağı kaydedildi.
Seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış