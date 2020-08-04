Kabataş iskelesinde Ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak koşan kadın ve çocukların aralarında bulunduğu yüzlerce kişi akıl almaz görüntü oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda özellikle Adalar, İstanbul'da kalanların ilgi odağı oldu. Bayramın son üç günü Adalar'a giden vapurlar doldu taştı.

KALABALIK, İZLEYENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Vapurlar kadar iskelelerde de manzara aynıydı. Kabataş iskelesinde kaydedilen görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi, görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu.

İstanbul'da vapura koşan vatandaşların görüntüsü şaşırttı ViDEO

HALK KOŞUSUNU ANDIRAN GÖRÜNTÜLER...

O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer yapmak isteyenler birbiri ile yarıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu.