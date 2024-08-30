DHA

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıkladı.

Kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı bölgelerde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Bugün sabahın erken saatlerinde Fatih'te bulunan Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Araçlar daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi.

Etkinliklerin sona ermesiyle beraber caddenin gün içinde tekrardan trafiğe açılacağı açıklandı.

BUGÜN TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi gidiş ve gelişler

Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti

10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı

Keçeci Meydan Sokak

Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)