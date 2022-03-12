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    İstanbul'da vatandaşlar kar uyarılarını dikkate aldı

    İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 09:53
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    İstanbul'da vatandaşlar kar uyarılarını dikkate aldı

    İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışı kentin birçok noktası adeta beyaz örtüye büründü.

    Etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Harita uygulamasında trafiğin sabah saatlerinde yüzde 13 olarak kaydedildi.

    İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ara ara yoğunluk yaşandı.

    "HAVA SOĞUK OLUNCA ZORLANIYORUZ"

    Toplu taşıma kullanırken üşüdüğünü belirten Özge Nur Genç, “Aşırı derecede kar yağdı yerler buz tutmuş şekilde işe gidiyorum karı seviyorum ama çalışmadığım da daha çok seviyorum çalışırken zor oluyor otobüslerin kayması insanları mağdur olması yönünden zorlanıyoruz. Minibüsler çok geç geliyor, çok bir mağduriyetim olmadı geçen kar yağışına göre daha iyi durumdayım. Geçen yağan karda pek önlem alınmamıştı, özel sektör tatil yapmıyor gitmek zorundayız ben diş teknisyeniyim sağlıkçılar her daim gidiyor” dedi.

    İstanbul da vatandaşlar kar uyarılarını dikkate aldı #1

    İstanbul da vatandaşlar kar uyarılarını dikkate aldı #2


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