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- İstanbul'da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi
İstanbul'da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi
Çengelköy’de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.
- İHA
- 12.06.2021 - 21:07
- Güncelleme : 12.06.2021 - 21:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden ayrıldığı sırada Çengelköy’de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.
ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITMAYI İHMAL ETMEDİ
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.
İstanbul'da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi VİDEO