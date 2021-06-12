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    İstanbul'da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

    Çengelköy’de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 21:07
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 21:11
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    İstanbul'da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden ayrıldığı sırada Çengelköy’de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.

    ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITMAYI İHMAL ETMEDİ

    Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

    İstanbul'da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi VİDEO

    İstanbul da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi #1

    İstanbul da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi #2

    İstanbul da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi #3

    İstanbul da vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi #4

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